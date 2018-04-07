Эксперт: Россия смогла бы предоставить Пучдемону убежище

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что Россия смогла бы предоставить Пучдемону убежище, передает НСН.

Экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон мог бежать в Россию. Такой вариант политик рассматривал в ходе своей поездки в Финляндию. Как сообщили близкие к расследованию источники, во время нахождения Пучдемона в Финляндии испанский Верховный суд вновь выдал ордер на его арест. Тогда экс-глава Каталонии встал перед выбором: отправиться в Санкт-Петербург или вернуться в столицу Швеции – Стокгольм.

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«Мне кажется, что заявления о планах Пучдемона скрыться в России - это очередные «фэйк ньюз», в изобретении которых сегодня упражняются все. Но если бы вдруг Пучдемон захотел получить политическое убежище и ему бы угрожала опасность или преследование по политическим мотивам, если бы он обратился по этому вопросу в соответствующие структуры и службы РФ… Почему бы и нет?

Россия - страна свободная, демократическая, она является хранительницей истинных европейских ценностей, а не тех суррогатов, которые сегодня в виде ценностей подсовывают европейским народам», - заявил он.