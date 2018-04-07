Стало известно о планах Пучдемона бежать в Россию

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в ходе своей поездки в Финляндию в конце марта рассматривал возможность скрыться от преследований испанского руководства на территории России, однако решил вернуться в Бельгию через Данию и Германию на автомобиле, о котором было известно полицейским, передает El Mundo.

Сообщается, что, среди прочего, Пучдемон обдумывал возможность поездки в Россию, приехав в Финляндию из Швейцарии. После того, как в Финляндии подтвердили получение ордера на его арест, Пучдемон встал перед выбором — уехать Санкт-Петербург или в Стокгольм.

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Однако, Пучдемон предпочел отправится в Швецию вместе с финским водителем, проехав около 1700 километров. Причиной по которой бывший лидер Каталонии выбрал такой путь стало то, что при поездке в Стокгольм на пароме у него могли проверить паспорт. Из Швеции он хотел добраться через Данию и Германию в Бельгию, но был задержан полицией на границе Германии с Данией 25 марта.

Ранее сообщалось, что суд Германии выпустил Пучдемона на свободу.

После проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии и последовавших за ним столкновений Пучдемон бежал в Бельгию. Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, он был объявлен в европейский розыск, однако власти Бельгии отпустили политика и четверых его соратников.