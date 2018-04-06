Джонсон отреагировал на введение новых санкций против России

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон прокомментировал введение новых санкций в отношении России.

«Я приветствую принятие США очередных решительных мер против враждебной деятельности российского государства, которые предусматривают введение санкций против большего числа связанных с Кремлем российских организаций», — написал он в твиттере.

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По словам Джонсона, международное сообщество подобным образом продемонстрировало, что не намерено более терпеть «непрекращающуюся враждебность России».

Ранее сообщалось, что российская сторона попыталась скомпрометировать независимое расследование Организации по запрещению химического оружия дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Российская сторона попыталась скомпрометировать независимое расследование Организации по запрещению химического оружия дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон.