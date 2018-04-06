Костин: отношения между Россией и США движутся от «плохого» к «очень плохому»

Санкции Минфина США свидетельствуют о том, что американская администрация не понимает намерения российского правительства. Такое мнение в беседе с телеканалом CNN высказал глава российского банка ВТБ Андрей Костин.

По словам банкира, он не рассматривает включение в санкционный список как персональные меры, поскольку «никак не вредил Америке и ее интересам».

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«В отношении меня ввели санкции потому, что американская администрация полагает, что российское правительство проводит неверную политику. Это очень печально, это свидетельствует об очень сильной степени недопонимания со стороны американской администрации намерений российского российского руководства, — полагает Костин, добавляя, что ситуация переходит из «плохой» в «очень плохую». — Рано или поздно этому надо положить конец, и если не ради нас самих, то ради наших детей, которые заслуживаю жизни в мирных условиях».

Как отметил Костин, он даже выступает против зеркальных мер по новому этапу санкций, потому что отношения движутся в «очередной тупик».

Что касается самого банкира, по его словам, он продолжит заниматься развитием ВТБ. «Большая часть моей деятельности сосредоточена в России, 90% бизнеса моего банка приходится на Россию. Так что я продолжу развивать свой банк. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы работать с инвесторами со всего мира», — заключил Костин.