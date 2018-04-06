Сенатор: США будут давить на «чудище из морских глубин»

Вашингтон будет и впредь вводить санкции против Москвы, это стало ясно после того, как представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала Россию «чудищем из морских глубин». Об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Американцы нас давно предупреждали, что планируют расширять санкции, теперь они еще добавили, что мы «чудище из морских глубин», а с «чудищем» они будут бороться всеми имеющимися у них средствами…» — приводит мнение сенатора ФАН.

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По его словам, в данный момент невозможно предугадать, сможет ли Вашингтон действительно решиться на арест российских активов в США, но уже понятно, что санкции, введенные в пятницу 6 апреля против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний, не станут последними.

«Решатся ли американцы на такую меру, сказать сложно, но то, что они настроены на дальнейший поиск механизмов давления на Россию, прежде всего санкционных — для меня это очевидно», — резюмировал парламентарий.