Посольство России в Британии обрадовалось улучшению здоровья Скрипалей

Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал информацию об улучшении здоровья Сергея и Юлии Скрипаль, передает РИА «Новости».

«Мы приветствуем известия об улучшении состояния Сергея Скрипаля. Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее», — сказал он.

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Как отмечается, в российской дипмиссии надеются, что Скрипали смогут дать следствию информацию, которая поможет раскрыть преступление и доказать беспочвенность обвинений в адрес России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдом влияние Кремля на Викторию Скрипаль. Захарова также назвала ситуацию вокруг оформления визы Виктории Скрипаль полным безобразием.