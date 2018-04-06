Эксперт: у Саркози есть немалые шансы избежать тюремного заключения

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что у Саркози есть немалые шансы избежать тюремного заключения, передает НСН.

Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году. Дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает.

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«Я думаю, что даже если суд докажет вину Саркози, то увидеть его за решеткой вряд ли получится. Это человек не того масштаба, чтобы его можно было упрятать, а грозит ему 10 лет и многомиллионный штраф. Я думаю, что все ограничится условным сроком и запретом занимать государственные должности, как это уже было с Аленом Жюппеном, нынешним мэром Бордо и бывшим премьер-министром, которому дали условный срок за создание фиктивных рабочих мест.

Политической карьере Саркози это никак не повредит, так как он уже отошел от большой политики, но расследование точно продлится не месяц, а как минимум год или два. С учетом того, что Саркози сам юрист, то он сможет защитить свою репутацию и отстоять свое доброе имя, несмотря на то, что обвинения действительно серьезные», — рассказал эксперт.