Эксперт: если заражение Скрипалей произошло от дверной ручки, животные бы тоже пострадали

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин задался вопросом, почему животные не были изъяты из дома Скрипалей, где проводился обыск, передает НСН.

Ситуацию с кремацией трупов домашних животных семьи Скрипаль назвала странной официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщала ранее британская газета Mirror со ссылкой на представителей Министерства экологии, две морские свинки погибли от обезвоживания в доме Скрипалей, после чего их тела кремировали. Кота специалисты решили усыпить, так как он был «в стрессовом состоянии». По словам Захаровой, таким образом, британские правоохранители уничтожили то, что могло стать важной уликой в деле Скрипаля.

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В Министерстве по защите окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии объяснили, что домашние питомцы Скрипалей были оставлены в пустующем доме в рамках мер по защите общественного здоровья. При этом официальный представитель Скотленд-Ярда отказался давать комментарий по поводу гибели морских свинок и кота семьи Скрипаль. Свой отказ он аргументировал тем, что расследование по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери еще не окончено.

«Налицо жестокое обращение с животными — в доме Скрипалей проводился обыск, неужели нельзя было их забрать? На передержку, в конце концов, на обследование. Если заражение произошло, как утверждали эксперты, от дверной ручки, животные бы тоже пострадали», — сказал он.