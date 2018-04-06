Небензя о деле Скрипаля: в Британии «заигрались»

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании «заигрались и доиграются» с обвинениями по делу Скрипаля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы», — сказал Небензя.

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Ранее Небензя заявил, что Россия подготовила проект заявления Совбеза ООН по инциденту в Солсбери, который станет «лакмусовой бумажкой» для Британии.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.