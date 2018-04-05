Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную у России дипсобственность

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал США вернуть незаконно отобранную дипломатическую собственность, передает РИА «Новости».

«У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы. Мы призываем США ответственно относится к своим обязанностям страны-хозяйки и вернуть нам все, что они у нас незаконно отобрали и воздержаться от подобных шагов в дальнейшем», — сказал он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о возможности иска по дипсобственности в Сиэтле.