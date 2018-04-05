Путин освободил от должности посла России в Израиле

Президент России Владимир Путин своим решением освободил Александра Шеина от должности главы дипломатической миссии России в Израиле. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Шеина Александра Петровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Государстве Израиль», — говорится в тексте указа.

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На его место был назначен Анатолий Викторов, ранее занимавший должность руководителя департамента Министерства иностранных дел по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Президентский указ об этом также был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шеин занимал должность посла России в Израиле с июля 2015 года.