Сенат Мексики попросил прекратить сотрудничество с США

Сенат Мексики попросил правительство страны прекратить сотрудничество с США в нескольких областях из-за неуважительного отношения со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в коммюнике сената, передает РИА «Новости».

«Просим правительство республики прекратить двустороннее сотрудничество с США по миграции и борьбе с организованной преступностью, пока президент Дональд Трамп не будет вести себя вежливо и с уважением по отношению к Мексике», — гласит текст документа.

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Помимо этого, мексиканские сенаторы осудили планы США использовать военных для охраны границы с Мексикой.

«Сенат категорически отвергает намерение президента Дональда Трампа милитаризировать границу с Мексикой и считает эти действия еще одним оскорблением», — говорится в коммюнике.

Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой.