На Украине озаботились деньгами Каддафи в кампании Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверку информации о том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи вложил €4 млн в избирательную кампанию Юлии Тимошенко в 2010 году. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке депутат Рады Владимир Арьев.

«Информируем, что по результатам рассмотрения Вашего запроса детективами НАБУ начато информационно-аналитическое исследование, в ходе которого истребована дополнительная информация по данному вопросу в установленном законом порядке», — говорится в ответе НАБУ на запрос Арьева, который публикует депутат.

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В документе также говорится, что запрос в НАБУ по факту финансирования кампании Тимошенко Каддафи направили и другие депутаты Рады.

Ранее экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в том, что для своей кампании в 2012 году он незаконно использовал средства, предоставленные Каддафи.