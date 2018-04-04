Эксперт: в Германии тронулся лед

Немецкий политолог Александр Рар подтвердил, что перемена настроений заметна в высших эшелонах власти ФРГ, и можно рассчитывать на смену курса в политике других государств, поддержавших Великобританию, передает НСН.

«Я бы сказал, что, действительно, лёд тронулся, и что-то начинает меняться в немецких высших кругах. Потому что даже заядлые критики России сейчас начинают давать ход назад, говорить о том, что мы проявили, как и немцы, солидарность с Англией, но она должна выложить все карты на стол.

И она ещё этого не сделала. Так что, действительно, сейчас в немецких кругах что-то изменилось, а Армин Лашет всё-таки член президиума правящей партии, и он не единственный, кто так считает. Министр иностранных дел сказал, что выступает за обновлённое сотрудничество с Россией. Мне кажется, что где-то в правительственных кругах Германии назревает понимание, что не надо было так преждевременно реагировать на английскую истерику», — заметил Александр Рар.