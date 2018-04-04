Джонсон обвинил Россию в попытке скомпрометировать расследование дела Скрипаля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон РИА Новости

Российская сторона попыталась скомпрометировать независимое расследование Организации по запрещению химического оружия дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, передает РИА «Новости».

«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — говорится в заявлении министра.

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Ожидается, что результаты анализа проб вещества, которым был отравлен Скрипаль вместе с дочерью в Солсбери будут готовы в течение недели.

Ранее сообщалось, что в ОЗХО не поддержали инициативу России, Ирана и Китая по делу Скрипаля.