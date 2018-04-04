Джонсон обвинил Россию в попытке скомпрометировать расследование дела Скрипаля

Российская сторона попыталась скомпрометировать независимое расследование Организации по запрещению химического оружия дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, передает РИА «Новости».

«Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность», — говорится в заявлении министра.

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Ожидается, что результаты анализа проб вещества, которым был отравлен Скрипаль вместе с дочерью в Солсбери будут готовы в течение недели.

Ранее сообщалось, что в ОЗХО не поддержали инициативу России, Ирана и Китая по делу Скрипаля.