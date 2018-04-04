В Госдуме отреагировали на обещание Украины задерживать все посетившие Крым суда

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение Госпогранслужбы Украины задерживать все выходящие из портов полуострова суда.

«Официальный Киев — полный невежда в международном морском праве, если надеется повесить амбарный замок на Азовское море. Понятно, что для Украины с ее сегодняшней идеологией весь мировой океан — национальные территориальные воды, и открытое заявление о последующих захватах российских судов является призывом к морским сражениям. Это поведение государства-агрессора, которое помешалось на убеждении, что «все мое», — сказал Бальбек.

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Ранее в госпогранслужбе Украины завили, что будут задерживать все входящие и выходящие из крымских портов суда.

Также МИД России передал Украине ноту с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд», отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России.