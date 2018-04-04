В ОЗХО не поддержали инициативу России, Ирана и Китая по делу Скрипаля

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России, Китая и Ирана по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Нам, к сожалению, не удалось набрать необходимые две трети голосов. Это квалифицированное большинство для того, чтобы наша резолюция прошла. Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и ЕС-овской дисциплиной государства-члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», — сказал Шульгин.

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Шульгин сообщил об этом на пресс-конференции по итогам специального заседания ОЗХО.

Ранее сообщалось, что Россия запросила провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля.