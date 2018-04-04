Борис Джонсон: у России был мотив для преследования Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем твиттере вновь обвинил Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«1)Лаборатория в Портон-Даун определила нервно-паралитическое вещество как «Новичок»; 2)Россия исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно для убийства, и в рамках этой программы произведа и хранила небольшое количество «Новичка»; 3)у России есть мотив для преследования Скрипаля», — написал Джонсон.

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Он также подчеркнул, что 28 других стран «были настолько убеждены Великобританией», что приняли решение о высылке российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Россия запросила провести заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля.