Племянница рассказала о разговоре со Скрипалем незадолго до отравления

Племянница отравленного в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о встрече с дядей за две недели до его отравления в Солсбери, передает «Россия-1».

«С Сергеем Викторовичем — за две недели до этой трагедии общались», — сказала Виктория.

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Она рассказала, что в ходе встречи они обсуждали здоровье матери Скрипаля.

«О событии мы узнали в 6 часов вечера по нашему времени, то же это была публикация «Би-Би-Си», просто позвонили домой наши близкие друзья, которые знали, кто мой дядя, которые задали вопрос моему мужу, не связано ли это как-то с Викой, про ее дядю?», — добавила она.

Ранее Захарова прокомментировала удаление из твиттера министерства иностранных дел Великобритании сообщения о российском происхождении вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.