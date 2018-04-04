Захарова назвала МИД Британии «натуральными наперсточниками»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала удаление из твиттера министерства иностранных дел Великобритании сообщения о российском происхождении вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, передает РИА «Новости».

«Вот вся цена вот этому всему — удаление твита. А на основе этого, вообще-то, премьер-министр выступала в парламенте. Я сегодня найду это выражение, ну просто наперсточники, ну натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время — его удалили. Начнется потом, что не так поняли, на самом деле, мы же говорили, что это highly likely, это не прямые обвинения», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель британского внешнеполитического ведомства объяснил удаление сообщения с обвинениями в адрес России.