Россия в ОЗХО: в отношении Скрипалей были совершены напоминающие теракт действия

Российская делегация в Организации по запрещению химического оружия заявила, что в отношении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании были совершены действия, которые напоминают террористический акт, передает РИА «Новости».

«Учитывая озвученные российским экспертом факты разработок химических токсичных веществ в мире, а также сокрытии Великобританией доказательств расследований, отказ в том числе в доступе к пострадавшим российским гражданам, считаем, что в отношении российских граждан были осуществлены действия по своему характеру напоминающие террористический акт с применением химического токсического вещества», — говорится в тексте заявления российской делегации.

Ранее и.о. британского постпреда при ОЗХО Джон Фогго обвинил российскую сторону в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации.