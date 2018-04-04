Захарова назвала абсурдом версию об отраве для Скрипаля в пакете с лавровым листом

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикации в СМИ, в которых излагалась версия об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля через гречку или пакет с лавровым листом и специями, передает РИА «Новости».

«Одна из последних версий — это, конечно, полный абсурд: отравляющее вещество могло быть провезено в упаковке гречневой крупы либо в пакете с лавровым листом и специями, который Юлия Скрипаль не успела забрать перед отъездом в Великобританию и попросила привезти некую знакомую, летевшую с мужем в Лондон», — сказала Захарова.

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Он также подчеркнула, что за прошедшее с момента отравления время со стороны официальных представителей британских властей не поступило «внятной реакции» на вопросы российского внешнеполитического ведомства.

«То есть все делается целенаправленно на то, чтобы полностью запутать людей и при этом держать тему на плаву. Каждый день вбрасываются со ссылкой на источники все новые и новые версии», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании заподозрили в причастности к делу Скрипаля россиянина, летевшего одним бортом с Юлией Скрипаль.