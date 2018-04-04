Путин, Эрдоган и Роухани согласовали заявление по Сирии‍

Президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани согласовали совместное заявление по Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление лидеров трех стран, опубликованное на сайте иранского главы государства.

»(Президенты) подтвердили свою решимость продолжить сотрудничество для окончательной ликвидации «Исламского государства», «Джебхат ан-Нусры» и других индивидов и группировок, связанных с «Аль-Каидой» или ИГ», — говорится в тексте заявления.

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Ранее сообщалось, что главы России, Турции и Ирана обсудят сирийское урегулирование.

«Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.