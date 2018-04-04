Британия обвинила Россию в неуважении к ОЗХО

И.о. британского постпреда при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) Джон Фогго обвинил российскую сторону в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату организации, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия до сих пор не предоставила ответы на вопросы: как Россия разработала нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери и утратила ли она контроль за своими запасами химоружия. Он обратил внимание на якобы сарказм и презрение, с которыми российская сторона отнеслась к факту использования нервно-паралитического вещества.

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«Тот факт, что она (Россия — Газета.Ru) настаивает на проведении внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО сегодня, до того, как ОЗХО завершит процесс оказания двусторонней технической помощи Великобритании в соответствии со статьей 8 — это еще один циничный поступок, демонстрирующий отсутствие уважения к конвенции по химоружию, к ОЗХО и к техническому секретариату», — заявил Фогго.

Ранее в ЕС отказалась поддерживать проект заявления ОЗХО по делу Скрипаля.