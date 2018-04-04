Экс-сенатор Ахмедов: попытки Британии унизить Россию обречены на провал

Бизнесмен и бывший член Совета Федерации Фархад Ахмедов, назвавший оправданным ответ России на действия Лондона по делу Скрипаля, выступил в фейсбуке с пояснениями относительно своего заявления, вызвавшего большой общественный резонанс.

«Многое мне стало ясным после того, как британский «агитпроп» (звучит банально, но право, трудно подобрать иной бренд) показал сериал McMafia. Его заказчики и исполнители активно формируют образ России как страны, контролируемой и управляемой организованной преступностью, — констатирует Ахмедов. — Навязываемый подспудный вывод - любой россиянин или потенциальный преступник, или пособник. После такой психологической «артподготовки» не удивительно, что британцы верят в версию обвинений по так называемому «делу Скрипаля».

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Коллеги по бизнесу предпочли бы в этих непростых условиях с неясным исходом, выждать и отсидеться в тени, отмечает экс-сенатор. «Но я не готов «сидеть на заборе», и, молчать, дрожа за «презренный металл». Всегда много зарабатывал, но никогда не обожествлял богатство. И никогда ни перед кем не прогибался, тем более, когда тебе пытаются заткнуть рот», — подчеркнул Ахмедов.

«Когда бездоказательно обвиняют твою страну, обязанность сознательного гражданина – поддержать ее. Унижать нас бессмысленно. И особенно досадно то, что это пытаются делать англичане - народ, который, как считается, дал миру современное право, нация юристов, обвиняет нас бездоказательно. Причем, вынесено не только обвинение, но уже и принят вердикт, и определено наказание», — отметил он.

​«Искренне надеюсь, как отец и дед, что коллективный разум все же существует, он в конечном счете возобладает, и экстремальных сценариев нам всем удастся избежать. И рано, или поздно, все вернется на круги своя», — подытожил Ахмедов.