Нарышкин обвинил Британию и США в «грубо состряпанной» провокации в связи с делом Скрипаля

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал дело с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «грубо состряпанной» провокацией, передает РИА «Новости».

«Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, часть европейских государств не спешит без оглядки следовать за Лондоном и Вашингтоном, предпочитают тщательно разобраться», — заметил Нарышкин.

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По его словам, давление США на своих «спутников» в связи с этим можно назвать примером американского диктата.

Ранее постпред России при ЕС отреагировал на результаты британской экспертизы по делу Скрипаля.