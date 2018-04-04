Постпред России при ЕС отреагировал на результаты британской экспертизы по делу Скрипаля
Постпред России при ЕС Владимир Чижов объяснил, почему не следует ждать новых антироссийских санкций со стороны европейских стран по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
По его словам, на предыдущем витке санкций консенсуса по практическим мерам в ЕС не было. Он добавил, что не удивлен заявлениями главы британской лаборатории в Портон-Дауне о невозможности установить происхождение вещества, использованного для отравления Скрипалей.
«Потому что-то, что они называют «Новичком» — а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна. Рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение», — пояснил Чижов.
Он заметил, что пока неизвестно, когда посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, которого отозвали для консультаций, вернется в Москву. Первоначально речь шла о месяце.
Ранее Захарова прокомментировала результаты британской экспертизы по делу Скрипаля.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.