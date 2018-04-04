В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что блокировка Facebook и Instagram аккаунтов российских СМИ является показателем хорошей работы, передает ФАН.

«Это мы их (Facebook) должны забанить. Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений. У нас есть наши социальные сети, я считаю, что надо работать в наших соцсетях.

Тем более мы уже прекрасно понимаем и знаем, что Facebook откровенно следит за своими пользователями. Вообще у меня нет страницы в Facebook, я никогда с ним дел не имел и не особо страдаю», — заявил Цеков.