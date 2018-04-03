Эрдоган еще раз поздравил Путина с победой на выборах
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Анкаре еще раз поздравил президента России Владимира Путина с победой на президентских выборах.
Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
В прошлый раз Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах 19 марта.
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Эрдоган также выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре в ТЦ погибли 64 человека.
«Особенно увеличивает горе то, что большинство погибших были детьми», — отметил президент Турции.