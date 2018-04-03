Украинский суд отказал Саакашвили в предоставлении защиты

Верховный суд Украины отказал бывшему грузинскому президенту и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом пишет «Украинская правда».

Как отмечается, поданная защитой Саакашвили кассация была отклонена, при этом суд не посчитал нужным вызвать его адвокатов для представления прав и интересов экс-губернатора.

Ранее сообщалось, что Саакашвили намерен вернуться в Грузию.