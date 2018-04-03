В Кремле назвали домыслами публикацию о разработке в России отравляющих веществ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал домыслами публикацию о разработке на российской территории отравляющих веществ, передает РИА «Новости».

По его словам, это «чрезвычайно сенсативный» вопрос.

«Здесь константой остается одно: с самого начала российская сторона просила предоставить ей необходимую информацию, констатируя свою заинтересованность в участии в раскрытии обстоятельств этого инцидента», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что российской стороне было отказано в минимальной информации.

«Вот эта константа, она хорошо известна, и это факт абсолютный. Все остальное является домыслами»», — заключил Песков.

Ранее в МИД заявили об отсутствии у России с Западом «общей повестки дня».