Россия не собирается прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за дела Скрипаля

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что прерывать сотрудничество между Россией и Евросоюзом по контртерроризму из-за дела Скрипаля никто не собирается,передает РИА «Новости».

«На атмосферу влияет, конечно. Но сотрудничество прерывать никто пока не собирается. И по Сирии в том числе идет сотрудничество, и с США по Сирии по военной линии. Но атмосфера осложняется, причем очень здорово, она не добавляет, скажем так, положительных эмоций», — сказал Сыромолотов.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Запад готов вести диалог с Россией.