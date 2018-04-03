Путин оценил выборы как самые прозрачные в истории России

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин поблагодарил ее за организацию избирательной кампании. По словам президента, комиссия во главе с Памфиловой провела большую общенациональную работу.

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«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и Ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории России», — сказал Путин.

Ранее Памфилову внесли в базу данных «Миротворца».