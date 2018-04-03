Трамп обвинил демократов в долгом формировании своей команды

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за демократов на формирование его команды может уйти больше семи лет. Об этом политик написал в своем твиттере.

«39% процентов моих кандидатов (на должности в США — «Газета.Ru»), включая сотрудников дипмиссий, не были одобрены из-за препятствий и задержек со стороны демократов. Если ситуация не изменится, может потребоваться больше семи лет, пока эти отличные люди смогут приняться за работу. Раньше такого никогда не случалось. Позор!», — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме могут произойти значительные кадровые перестановки. Также ранее Трамп выбрал заместителя министра финансов США.