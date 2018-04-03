Трамп выбрал заместителя министра финансов США
Президент США Дональд Трамп собирается назначить Джастина Музинича, советника секретаря министерства финансов США, заместителем министра финансов, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Сообщается, что Музинич будет помогать министру финансов Стивену Мнучину с проектом налоговой реформы.
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До работы в министерстве Музинич возглавлял собственную инвестиционную компанию Muzinich & Co.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет повысить личного врача до министра по делам ветеранов США.