Путин поздравил главу Египта с победой на выборах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил Абдельфаттаха Сиси с убедительной победой на прошедших в Египте президентских выборах. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, лидеры также обсудили проблематику сирийского урегулирования и общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на палестино-израильском направлении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил главу Египта с победой на выборах.