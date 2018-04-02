Путин поздравил главу Египта с победой на выборах
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин тепло поздравил Абдельфаттаха Сиси с убедительной победой на прошедших в Египте президентских выборах. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, лидеры также обсудили проблематику сирийского урегулирования и общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на палестино-израильском направлении.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил главу Египта с победой на выборах.