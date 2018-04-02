Экс-сенатор Ахмедов назвал оправданным ответ России на действия Лондона по делу Скрипаля

Ответ России на провокацию Лондона в деле с отрвлением Сергея Скрипаля и его дочери вполне оправдан и закономерен, полагает бизнесмен и бывший член Совета Федерации Фархад Ахмедов.

«Британские власти начали безпрецедентную и необоснованную негативную пиар-кампанию против России, и вынуждают нас адекватно отвечать, — заявил он в интервью «Независимой газете». — Нас обвинили в чудовищном преступлении, не предъявив никаких доказательств. А, только предположив, что высока вероятность, что это Россия отравила двойного агента. Нужно ли говорить, что это юридический и правовой нонсенс, который, к сожалению, вошел в обиход западных дипломатов и некоторых медиа».

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По его мнению, было бы наивно ждать каких-либо признательных показаний против самих себя со стороны западных спецслужб, которые, как мне представляется, могут стоять за отравлением в Солсбери.

«Для полноты картины все же надо вновь вспомнить «Преступление и наказание», — считает Ахмедов. — Главное наказание для Достоевского – это наказание, которое на преступника накладывает его совесть. Надеяться на наличие совести у современных политиков не приходится. Но все же хочется напомнить может быть самую известную цитату из этого романа – слова следователя Порфирия Петровича, обращенные к преступнику: «Как кто убил? … Вы и убили-с». И ведь рано или поздно он с этими словами обязательно придет. Так что кому-то спокойно спать не суждено. В том числе и (главе МИД Великобритании) Борису Джонсону».

«У меня нет ни малейших сомнений, что Россия сможет преодолеть все трудности, с которыми сегодня сталкивается. Мы Гитлера победили, что ж нам мистера Джонсона-то опасаться. Джонсон ведет себя как типичный заднескамеечник британского парламента, дорвавшийся до власти», — подчеркнул экс-сенатор.