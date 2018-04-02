Песков: Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Читайте все заявления министра иностранных дел (Сергея) Лаврова, моей коллеги в министерстве иностранных дел (Марии) Захаровой, вашего покорного слуги давностью уже недели две, наверное, когда мы с самого начала официально заявили на самых различных уровнях: Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля», — сказал Песков.

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Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что Кремль одобрил использование отравляющего вещества против Сергея Скрипаля.

Ранее МИД России опубликовал вопросы к Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.