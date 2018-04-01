Эрдоган обвинил Израиль в «политике террора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за слова о преступлениях ВС Турции против населения сирийского Африна, передает Anadolu.

«Нетаньяху делает очень странные и абсурдные заявления. В то время, как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью», — сказал Эрдоган.

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Он призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары.

Ранее Биньямин Нетаньяху предположил, что в Турции отмечают 1 апреля из-за заявления Анкары о том, что израильская армия применила несоразмерную силу против палестинских демонстрантов.