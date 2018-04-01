Эксперт: Цивилеву придется решать острый вопрос по развитию угольных разрезов на юге Кузбасса

Политолог Ростислав Бардокин считает, что проблема экологии — одна из главных, доставшаяся Цивилеву, передает НСН.

«Цивилеву досталась не только ситуация с трагедией в «Зимней вишне». Ему придется решать острый вопрос по развитию угольных разрезов на юге Кузбасса. Сегодня существует определенное протестное движение, которое уже собирало митинги в Новокузнецке и Новосибирске, потому что разрезы уже подошли вплотную к частным подворьям, что вызывает острое беспокойство населения.

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Во многом это определяет миграцию населения – люди уезжают из-за того, что уголь оказался на огородах. Даже в Новокузнецке временами слышны взрывы на разрезах. Это главный вопрос, который сейчас стоит перед и.о. губернатора. В зависимости от результата и будут складываться его отношения с населением», — рассказал эксперт.

Новоназначенный глава Кемеровской области Сергей Цивилев настроен на прямое общение с людьми, потому как считает, что только через диалог можно решить стоящие перед регионом непростые задачи. Об этом и.о. губернатора Кузбасса рассказал в своем обращении к жителям.