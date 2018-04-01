Глава МИД Германии заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что европейским странам необходимо сотрудничество с Россией. Об этом он сказал изданию Bild.
«Россия нужна нам в качестве партнера, например, для разрешения региональных конфликтов и разоружения, а также как важный элемент многостороннего порядка. Поэтому мы открыты для диалога и рассчитываем на постепенное восстановление доверия, если Россия готова к таким шагам», — сказал Маас.
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Он также отметил, что высылка российских дипломатов из Германии из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери — это проявление солидарности страны с политикой стран Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Меркель заявила о наличии доказательств причастности России к отравлению Скрипаля.