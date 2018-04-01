Российские дипломаты покинули Чехию

Два сотрудника российского посольства и один сотрудник торгового представительства России покинули территорию Чехии после того, как местные власти объявили их персонами нон грата, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства.

«Объявленные властями Чехии персонами нон грата два сотрудника российского посольства и один сотрудник торгового представительства России покинули территорию Чехии», — сказал представитель.

Реклама

Ранее чешский премьер заявил о высылке российских разведчиков под прикрытием из-за дела Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.