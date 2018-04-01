Названа дата выборов губернатора Кемеровской области

Член ЦИК России Евгений Шевченко заявил, что выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября, а решение об их назначении должно быть принято до 10 июля, передает РИА «Новости».

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — сказал Шевченко.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке нынешнего губернатора Амана Тулеева. Врио губернатора назначен заместитель Тулеева.