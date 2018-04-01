Антонов: я не могу припомнить такого крушения российско-американских отношений

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить», — сказал Антонов.

Реклама

Ранее сообщалось, что второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.