Второй самолет с российскими дипломатами покинул Вашингтон

Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона, передает РИА «Новости».

По данным агентства, самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», вылетел из аэропорта «Даллеса».

Как отмечается, самолет также залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.

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Ранее сообщалось, что первые российские дипломаты покинули Вашингтон.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.