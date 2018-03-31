Эксперт: Турция уже практически взяла под контроль Африн

Глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский заявил, что Турция уже практически взяла под контроль Африн, передает НСН.

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отправить в Сирию отряды спецназначения для помощи сирийским курдам в Манбидже. Этот город на северо-востоке Сирии находится под контролем курдов, с тех пор как они освободили его от террористической группировки ИГ с помощью сил коалиции во главе с США. Ранее Турция, которая считает сирийских курдов террористами, заявила о необходимости вывода отрядов курдов из Манбиджа.

Реклама

«Во время борьбы с террористами ИГ на стороне западной коалиции, с участием США, с участием Франции, именно сирийские курды были основной боевой силой. Их успехи вызвали тревогу в Турции. Турки очень ревниво относятся к сепаратистским настроениям среди своих курдов, и поэтому направили свои войска», — заключил Рубинский.

«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.