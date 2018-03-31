Антонов рассказал о возможности иска по дипсобственности в Сиэтле

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможность иска по дипсобственности в Сиэтле, передает РИА «Новости».

«Все что касается данного инцидента в отношении российской собственности, мы вправили в министерство иностранных дел. И, как я предполагаю, этот вопрос будет рассматриваться в комплексе с теми проблемами по российской собственности, которые возникли раньше. На это есть соответствующее поручение президента России», — сказал Антонов.

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Он пояснил, что это необходимо для принятия дальнейших решений по этой собственности на предмет обращения в суд.

Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрылось в пятницу 30 марта в 17.00 по местному времени (31 марта 03.00 мск).