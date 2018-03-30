Антонов назвал позитивным сигналом предложение созвать саммит России и США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал предложение Вашингтона созвать саммит двух государств позитивным сигналом. Об этом он рассказал в интервью NBC, сообщает РИА «Новости».

По словам Антонова, в ходе последнего разговора президент США Дональд Трамп предложил российскому президенту Владимиру Путину провести встречу.

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«Было предложение организовать саммит. Я считаю, что это очень позитивный сигнал от США, что настало время для президентов сесть (за стол переговоров) обсудить состояние наших отношений и обсудить, как стабилизировать (ситуацию)», — сказал Антонов.

Ранее МИД России заявил о попытках завербовать российских дипломатов в США.