Россия высылает дипломатов ряда стран

Россия высылает дипломатов нескольких стран, ранее объявивших о высылке сотрудников российских диппредставительств, сообщает РИА «Новости».

Россию покинут четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, один финский и два итальянских.

Выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе. Они должны покинуть страну до седьмого апреля.

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В МИДе России также сообщили, что Великобритания должна в течение месяца сократить штат посольства и генконсульств в России до числа российских дипломатических работников в Британии.

В российский МИД 30 марта вызвали послов ряда стран, которые предприняли недружественные действия в отношении России из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.