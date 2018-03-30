Володин назвал ответ МИД России на действия западных стран по делу Скрипаля логичным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение российского МИДа о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге и высылке аналогичного числа иностранных дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии логичным, передает РИА «Новости».

«Решение МИД России о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге и высылке аналогичного числа дипломатов — логичный ответ на развязанную вокруг нашей страны истерию из-за так называемого дела Скрипаля», — заявил Володин.

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По его словам, зарубежные политики должны понять, что эскалация международной напряженности создает серьезные угрозы для всего мира. Он также посоветовал западным партнерам отказаться от агрессивной риторики и необоснованных обвинений в адрес России.

«Вместе с тем Россия открыта для диалога, для конструктивного взаимодействия», — добавил Володин.

Ранее в МИД вызвали иностранных послов для объявления ответных мер в связи с делом Скрипаля.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.